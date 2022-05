Politie pakt man op die agent met laserpen in z'n ogen scheen

De politie heeft vannacht een 18-jarige man uit Klazienaveen opgepakt omdat hij een agent in zijn ogen scheen met een laserpen.

Agenten hielden toezicht op de Jhr. M.W.C. de Jongestraat in het dorp. Een van hen kreeg toen de laser in z'n oog. De jongeman werd daarop aangesproken. Toen hij weigerde z'n identiteitskaart te laten zien, werd hij aangehouden.

Volgens de politie verzette de man zich daar ook hevig bij. Hij zit nog vast en wordt vandaag verhoord. Tegen hem is aangifte gedaan door de agent, die na het incident naar het ziekenhuis moest, omdat hij last had van z'n ogen.