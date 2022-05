Crisis Cross na twee jaar afwezigheid weer terug in Veeningen

Na twee jaar stilzitten vanwege de coronacrisis, maakt Crisis Cross dit weekend zijn rentree in Veeningen. In totaal kwamen zo'n 7.000 bezoekers op het festival af. Vandaag is de laatste dag van de cross, met veel motoren, muziek en bier.

Het is inmiddels alweer 10 jaar geleden dat Crisis Cross het levenslicht zag. Het initiatief kwam van Joshua de Boer, Floris van Laar en Henny Dekker, en was bedoeld als leuk vermaak ten tijde van de economische crisis. De eerste editie trok - ondanks het slechte weer destijds - zo'n duizend bezoekers. In de loop der jaren is dat aantal dus sterk gestegen.

Cross en muziek

Met een uitgebreid muziekprogramma en een camping met zo'n 400 gasten, is de Crisis Cross veel meer dan een potje scheuren op motoren alleen. Er is voor iedereen wel iets, al komen de meeste bezoekers deze zondag toch echt voor de cross.

Zo ook Ronald Zouthof uit Zuidwolde. Samen met zijn zoontje komt hij een middagje motoren kijken. "Vanmiddag nog even wat muziek erbij." Heel laat wordt het in ieder geval niet. "Het was gisteren al laat zat, dus ik denk niet dat ik heel lang blijf."

Feest op nummer 1

Wessel Bernsen uit Barger-Compascuum is vandaag voor het eerst op Crisis Cross. "Het bevalt vrij goed, moet ik zeggen. Het is mooi weer, goed eten en drinken en er zijn mooie vrouwen."