Collega's nieuwe burgemeester Aa en Hunze: Hij kan daar een prachtige carrière maken

Hiemstra was voorheen loco-burgemeester en wethouder in gemeente Hoogeveen. Hij werkte daar onder andere samen met burgemeester Karel Loohuis. "Ik gun het hem in hoge mate", vertelt Loohuis. "Ik vind het een heel verstandige keuze van de gemeenteraad Aa en Hunze.""Hij heeft inmiddels twee jaar ervaring als waarnemend burgemeester in Appingedam. Daar hoor ik ontzettend veel positieve verhalen van collega's. Hij is daar heel goed voor de belangen van Appingedam opgekomen. En dat gaat hij absoluut ook voor Aa en Hunze doen."Hiemstra kreeg in Appingedam te maken met een gevoelige kwestie, hij was waarnemend burgemeester in het gebied van de gaswinning en de bevingen. "Die pittige dossiers hoef ik hem niet te leren", vertelt Loohuis. "Als ik zie hoe hij daar is omgegaan met de problematiek, met het contact leggen met mensen en de overleggen die hij daar gevoerd heeft. Als hij dezelfde stijl in Aa en Hunze laat zien, komt het absoluut goed."Hiemstra neemt het stokje over van Ton Baas, waarnemend burgemeester van gemeente Aa en Hunze. Baas kijkt met veel plezier terug op zijn burgemeesterschap van de gemeente, ook al was het langer dan gepland. "Aa en Hunze is een mooie gemeente. Hier kun je ook met heel veel plezier werken. Ik denk dat de nieuwe burgemeester hier een prachtige carrière kan maken."