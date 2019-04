70-jarig bestaan Oranjevereniging Zuidbarge: 'Iedereen draagt ons een warm hart toe'

Gisteravond was er een superfeest, een speciale dag voor mensen met een beperking. "Om ze in het zonnetje te zetten en juist daarin het verschil te maken", vertelt Marja Nijenmanting van stichting Mooie Mensen.Voor 1949 was het toenmalige Koninginnefeest alleen in het centrum van Emmen. Maar de inwoners van Zuidbarge kregen de behoefte om ook een eigen feest te hebben. En die kwam er.Alle inwoners van Zuidbarge waren lid van de oranjevereniging, voor twee gulden per jaar. Om geen concurrent te vormen voor Emmen, werd het Koninginnefeest niet op de verjaardag van Koningin Wilhelmina gevierd. In Zuidbarge was het feest een dag eerder, op 30 augustus.De eerste edities waren redelijk klein. Eerst was een optreden van Laus Deo, 's middags een feest voor de kinderen en 's avonds een fakkeloptocht.Vanaf 1951 werden de feesten groter. De twee lagere scholen in Zuidbarge zorgden voor een optocht. Daarnaast waren er spellen zoals zaklopen en vlaggetjes steken, maar ook ringsteken met paardenwagens.Een kleine twintig jaar later, vanaf 1970, was er een zeskamp met omliggende dorpen. Supporters kwamen naar Zuidbarge om de kandidaten van de zeskamp te ondersteunen.In 1974 viert de vereniging haar 25-jarig bestaan met een revue 'Oes old Zuidbarge'. Alles wordt uit de kast getrokken: decors geschilderd, kostuums genaaid en teksten ingestudeerd.Tegenwoordig is de Oranjevereniging al helemaal niet meer weg te denken. Naast dat ieder jaar een feest wordt georganiseerd op Koningsdag, zorgt de vereniging ook rond november voor de Sinterklaasintocht."Het is de ideale manier om in te burgeren als je in het dorp komt wonen", vertelt Nijenmanting. Voorzitter Gerald Mulder van de oranjevereniging vindt ook de sociale factor van de vereniging belangrijk. "Het geheim is dat iedereen onze vereniging een warm hart toedraagt. De verbindingen: zowel tussen mensen in en buiten het dorp als de sponsors."Bij Koningsdag in Zuidbarge hoort tegenwoordig feest voor iedereen: jong, oud en in samenwerking met de Trans ook voor mensen met een beperking. Inmiddels lijkt ook het volleybal- en jeu-de-boulestoernooi een traditie. Vanavond is de desbetreffende feestavonden met beide toernooien.Morgenavond zijn er overdag activiteiten voor alle leeftijden en wordt de dag afgesloten door de band 5th Wheel.