512 nieuwe arbeidsplaatsen in Noord-Nederland door miljoeneninvesteringen NOM

Ruim tachtig bedrijven waren betrokken bij het totale investeringsbedrag. Dit heeft 512 nieuwe arbeidsplaatsen opgeleverd, vanwege het succesvol afronden van 74 projecten en initiatieven. Dat staat in het jaarverslag van de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij die vandaag bekend werd gemaakt.Het bedrijf maakte een winst 662 duizend euro. Beduidend minder dan de 6,2 miljoen euro van vorig jaar . Het doel van de NOM is de economische regio sterker te maken. Bovendien helpt de NOM bedrijven om te groeien.Het bedrijf werkt samen met gemeenten, provincies, kennisinstellingen en andere partijen in en buiten Noord-Nederland.Directeur Siem Janssen is blij met de resultaten. "Daarmee kan ik met een goed gevoel, en ook met trots, een bijzondere periode van 12 jaar bij een prachtige organisatie afsluiten.”Eén van de projecten waar de NOM in investeert, is Chemport Europe. Het doel daarvan is dat de chemische sector in Noord-Nederland groeit én in 2050 volledig CO2-neutraal is. Zo wordt in Emmen gebouwd aan een infrastructuur rond gerecyclede kunststoffen.