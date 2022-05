Duikers staken zoektocht naar drenkeling Hoogeveen, politie zoekt verder

In Hoogeveen zijn hulpdiensten op zoek naar een drenkeling in het water bij paviljoen Nijstad. Duikers van de brandweer hebben hun zoektocht na uren zoeken gestaakt. Het slachtoffer is nog niet gevonden.

De drenkeling zou vanmiddag het water in zijn gegaan en onder water zijn verdwenen. Volgens een fotograaf hebben medewerkers van paviljoen Nijstad in eerste instantie in het water zijn gedoken om de drenkeling te redden. Bezoekers van het paviljoen zijn inmiddels weggestuurd.

Later kwamen duikers van de brandweer uit Emmen en Zwolle ter plaatse om het slachtoffer te zoeken. Zij worden afgelost door een speciaal team van de politie dat gespecialiseerd is in het zoeken in en rond het water. Dat betekent dat er weinig hoop meer is om het slachtoffer levend uit het water te halen. Het is nog niet duidelijk wanneer het politieteam in Hoogeveen aan de slag gaat.