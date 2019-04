Koningsnacht verloopt gemoedelijk in Drenthe

In Assen, Emmen en Meppel was er muziek op de pleinen en de sfeer was overal gemoedelijk.Het Kerkplein was goedgevuld", vertelt een tevreden Brigitte van Regteren, een van de organisatoren van Koningsnacht in Meppel. "Het was druk en gezellig. Hier stond een DJ die ook zong. Vele meezingers kwamen voorbij. Maar ook de horeca aan de andere pleinen in Meppel, die hun eigen programma's hadden hebben een drukke avond gehad."In Assen werd op De Markt en op De Brink feestgevierd. "Het was een fantastisch feest", kijkt organisator Tessa de Wilde terug op het feest op de Brink, waar verschillende dj's een optreden gaven. "Alle leeftijden liepen door elkaar. We zijn om een uur gestopt en ook daarna bleef het gemoedelijk."De politie spreekt ook van een rustige avond. "Er waren geen noemenswaardige incidenten", kijkt een woordvoerder terug. "We hopen dat dat vandaag zo blijft."