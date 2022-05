Wat vind jij: Ik tank straks alleen nog in Duitsland

Vanaf volgende week wordt de benzine in Duitsland een stuk goedkoper. Het prijsverschil met de Nederland loopt op, omdat de accijns in Duitsland verlaagd wordt. Dat betekent dat de benzine vanaf 1 juni vijftig cent per liter goedkoper is dan in Nederland, als je uitgaat van de prijs buiten de snelwegen.

In Nederland ligt de prijs bij veel pompen nu rond de 2,20. De adviesprijs is nog hoger en is nu rond 2,36. In Duitsland gaat die op 1,72 uitkomen na de accijnsverlaging. Een verschil van 64 cent per liter Euro95.

Het verschil is kleiner voor wie op diesel rijdt. De accijns gaat in Duitsland met 14 cent omlaag. De prijs ligt nu aan beide kanten van de grens ongeveer gelijk, dus ook diesel wordt goedkoper in Duitsland dan in Nederland.

Het kan zeker voor de benzinerijders al snel uit om de grens over te steken. Voor veel Drenten wordt het interessant om een bezoekje aan Duitsland te brengen om goedkoper boodschappen te doen en een stuk goedkoper te tanken.

