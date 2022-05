Lichaam vermiste man gevonden bij paviljoen Nijstad

Aan het begin van de nacht vond een zoekteam het lichaam van de man, een bewoner van het azc. Het lichaam is uit het water gehaald. De politie doet onderzoek naar de precieze identiteit van de man en de omstandigheden waaronder hij is verdronken.

In eerste instantie ging het personeel van het paviljoen het water in om de man te zoeken. Later kwamen duikers van de brandweer uit Emmen en Zwolle ter plaatse om het slachtoffer te zoeken. Zij zijn afgelost door een speciaal team van de politie dat gespecialiseerd is in het zoeken in en rond het water.