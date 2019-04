Rapper Sjors: Hoogeveen, jullie mogen de tering krijgen [update]

Rapper Sjors is boos na een optreden dat hij gisteravond tijdens Koningsnacht gaf in café Molly's in Hoogeveen. Volgens de Limburgse artiest mogen alle Hoogeveners de tering krijgen.

In een filmpje op internet laat Rapper Sjors weten dat hij tijdens zijn optreden in Molly's is bekogeld met bier. "De security was gewoon kloten, die was gewoon niet aanwezig", reageert Sjors Peter, zoals hij in het echt heet, na afloop.Desondanks zegt hij zijn optreden wel te hebben afgemaakt. Maar na afloop ging het opnieuw mis. "Ik ging nog met enkele mensen op de foto. Uiteindelijk was daar opnieuw een biergooier. En ik ben ook door iemand uit het publiek geslagen. Hoogeveen, jullie mogen allemaal de tering krijgen", aldus Rapper Sjors, die de Hoogeveners vervolgens ook nog een ernstige ziekte toewenst.De negatieve reacties die Rapper Sjors op zijn uitspraken heeft gekregen, zijn hem niet in de koude kleren gaan zitten. Hij biedt zijn excuses aan. "Lieve mensen, ik schaam mij diep voor de woorden ik benoemd heb. Mijn oprechte excuses hiervoor. Het is nooit mijn bedoeling geweest om te kwetsen."