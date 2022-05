Uitbraak apenpokken: 'Onwaarschijnlijk dat het uit de hand loopt'

Krijgen we met de apenpokken na de coronacrisis een nieuw virus dat de hele samenleving gaat ontwrichten? Volgens viroloog Bert Niesters uit Zeegse kunnen we opgelucht ademhalen. "Dit is een heel ander soort virus en verandert ook niet, zoals het coronavirus."

Bovendien zijn de apenpokken volgens de UMCG-viroloog niet heel gevaarlijk. "Maar je moet deze uitbraak wel stoppen. Als je blaasjes blijkt te hebben, moet je wel in quarantaine. Je moet een grote uitbraak proberen te voorkomen." De GGD vraagt mensen die contact hebben gehad met iemand die positief testte op het apenpokkenvirus om tot drie weken in quarantaine te gaan. Het gaat om een voorzorgsmaatregel, benadrukt een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), omdat er nog veel onduidelijk is over het virus.

Het apenpokkenvirus is een zogeheten zoönose, dat betekent dat het virus van dier op mens is overgedragen. Volgens Niesters komt het virus bij knaagdieren vandaan en is het overgekomen uit West- en Midden-Afrika. Inmiddels zijn er gevallen bekend in West-Europa, Noord-Amerika en Australië. Waar deze mensen het virus hebben opgelopen, wordt volgens het RIVM nog onderzocht. Viroloog Niesters stelt dat zo'n uitbraak zeldzaam is.

'Onwaarschijnlijk dat het uit de hand loopt'

"Er is een aantal festiviteiten geweest, waaraan het mogelijk gekoppeld kan worden", stelt Niesters. "Iemand nam het mee vanuit Afrika naar het Verenigd Koninkrijk. Ook zijn er feesten geweest in Antwerpen en op Gran Canaria." Volgens Niesters komt het virus vooral voor bij homoseksuele en biseksuele mannen.

Ook zijn het vooral mensen onder de 50 jaar die besmet zijn. "Personen boven de 50 zijn in hun jeugd doorgaans gevaccineerd tegen mensenpokken. Daarmee heb je ook kruisbescherming. Dat vaccin helpt voor ongeveer 90 procent. Maar er is geen reden om nu te gaan vaccineren. Als de uitbraak uit de hand zou lopen, kun je dat misschien zeggen. Maar dat is echt onwaarschijnlijk."