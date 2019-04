Oud-gedeputeerde Huub Looman overleden

Looman was vanaf 2003 lid van Provinciale Staten en was ook vice-voorzitter. In april 2007 werd hij gedeputeerde van onder meer financiën en economische zaken. Die functie moest hij in november 2008 neerleggen doordat hij getroffen werd door leukemie.Looman was eerder dat jaar al enige tijd ziek geweest, maar pakte na een succesvolle behandeling in het UMCG de functie weer op. Toch moest hij later dat jaar definitief stoppen als gevolg van de ziekte.Zijn echtgenote Mary Looman was net als haar man ook politiek-bestuurlijk actief voor de PvdA. Zij was vanaf 2002 wethouder in Midden-Drenthe, maar stopte in 2010 vanwege de ziekte van haar man. Later, toen hij weer wat opknapte, werd ze waarnemend burgemeester in het Friese Skarsterlân. Volgens Mary Looman heeft haar echtgenoot alles nog uit het leven proberen te halen wat er voor hem inzat, ondanks zijn broze gezondheid.Dinsdag is er een herdenkingsdienst in de Koepelkerk in Smilde. Huub Looman wordt in besloten kring gecremeerd.