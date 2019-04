Openluchtzwembaden hoopvol ondanks opening met regen en kou

Een klein groepje zwemmers is vanmiddag vlak na de opening van het zwembad in Emmer-Compascuum om een frisse duik te nemen. Toch verwachte het zwembadbestuur dit jaar veel bezoekers te trekken. "Wij hopen op mooi weer en net als vorig jaar ruim 40.000 bezoekers", zegt bestuurslid George Mensen. "Het mag 's nachts best regenen, als het overdag maar mooi weer is met veel zon."Het zwembad is dit jaar uitgebreid met een speciale kleedkamer voor invaliden met een wc, douche en verstelbare bank. Het enige dat nog mist in het zwembad is een badlift voor invaliden. "De kosten bedragen 10.000 euro, maar invaliden staan te springen om ook zelf dat zwembad in te kunnen. We hopen dat dus snel te kunnen realiseren."Bij de opening was het gisteren meteen lekker druk in zwembad De Wieke. Een dag later is het juist heel rustig door het slechte weer. "Dit weer maakt het niet bevorderlijk om te gaan zwemmen, nee. Het is niet anders. We hopen natuurlijk op een prachtig seizoen, dat we vele mensen op visite krijgen en dat ze hier lekker gaan zwemmen", aldus bestuurslid Henri Ensing.Het vinden van genoeg vrijwilligers is voor veel zwembaden een probleem. Daardoor hing het voortbestaan van De Wieke zelfs even aan een zijden draadje. Gelukkig is het in Nieuw-Weerdinge toch weer gelukt om mensen erbij te krijgen. "Als we een man of dertig hebben, op dit moment, mogen we blij zijn. Het is te doen, maar er wordt veel van ons gevraagd."Het Bosbad in Vledder ging ook gisteren al open. Het laatste water werd door de brandweer in het bad gespoten. Een verwijzing naar de problemen vorig jaar toen het bad halverwege het seizoen opeens bijna leeg was doordat iemand per ongeluk een verkeerde schuif open had gezet.In het bad waren op de openingsdag, ondanks het koude water, al flink wat kinderen aan het zwemmen. "Doe de laatste liters water erbij en dan kan iedereen voor een geweldig seizoen 2019 te water gaan", aldus Henrica Bergsma van het zwembad.In Dwingeloo staat het zwembadbestuur voor een spannend jaar. Het bosbad wordt deze zomer omgetoverd tot een heus belevingspark. Er worden een waterspeelplaats en 26 speeltoestellen gebouwd rondom het bad. "We zijn nu vier maanden per jaar open en dat worden er straks zeven. Het is de bedoeling dat er net zo veel bezoekers komen zwemmen als dat er bezoekers komen zonder zwembroek", aldus bestuurslid Hein van Mulligen.De werkzaamheden worden deels door vrijwilligers uitgevoerd. "Het bad is heel belangrijk voor het dorp en dat wordt alleen maar meer. De afgelopen jaren hadden we gemiddeld 30.000 bezoekers.Vorig jaar zelf 40.000. Dat worden er straks misschien wel 50.000 of 60.000, waarvan heel veel Dwingelers."