Opnieuw podium Axel van der Tuuk E3 BinckBank Classic

Axel van der Tuuk (17) is vanmiddag derde geworden in de E3 BinckBank Classic voor junioren in België. Vorig jaar kwam de Assenaar nog solo als winnaar over de streep.

"Ik kan niet anders dan tevreden zijn. Ik heb het idee dat ik iedere dag beter word, maar de uitslagen kwamen nog niet. De overwinning in de Ronde van Ureterp van vorige week en deze podiumplaats geven moraal", zegt Van der Tuuk.De overwinning ging in Harelbeke met overmacht naar de Deen Tobias Lund Andresen. Hij had meer dan één minuut voorsprong en kneep net voor de finish in de remmen. Daarna voerde de jonge Deen nog een hele act op. Om z'n overmacht te tonen ging hij net voor de streep op z'n rug op de weg liggen. Hij tilde vervolgens z'n fiets boven z'n hoofd over de meet.Daarachter moest Van der Tuuk het in de sprint om de tweede plaats afleggen tegen de Brit Leo Hayter.De koers met start en finish in het Belgische Harelbeke ging over 117 kilometer. Onderweg moesten de mannen klimmetjes als de Paterberg en de Oude Kwaremont trotseren. "Het is wel een lastig parcours. Maar ik krijg er wel moraal van", laat Van der Tuuk weten.Morgen start de Assenaar in de EPZ Omloop Borsele.