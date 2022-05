Brug over Dwingeler Stroom na maanden weer in gebruik

Over de brug over de Dwingeler Stroom op de 'n Achterenkamp kan vanaf vandaag weer worden gereden. De brug was maanden buiten gebruik vanwege de lange wachttijden in de bouw en infra.

"De brug voldeed niet meer aan de gestelde veiligheidsnormen en een omleiding werd ingezet. Deze omleiding zorgde er helaas voor dat met name het agrarisch verkeer vele kilometers moest omrijden", schrijft de gemeente Westerveld.

De genie-eenheid van de 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte heeft de brug gelegd. De gemeente Westerveld benaderde ze daarvoor omdat er nog steeds stiekem over de brug werd gereden ondanks dat deze was afgekeurd en afgezet. Burgemeester Rikus Jager noemde de situatie 'levensgevaarlijk'.

Baileybrug

Defensie koos voor de aanleg van een zogeheten Baileybrug: een oud en vertrouwd model dat ook al in de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt, te herkennen aan de gekruiste constructie aan de zijkanten. Deze werd in een week tijd over de oude brug heen geplaatst.