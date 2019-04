Peters zegeviert in Koningsronde van Beilen

Arne Peters is de verrassende winnaar geworden van de Koningsronde van Beilen. Hij was de snelste in een sterke kopgroep van negen renners.

Honderdtwintig deelnemers verschenen aan de start van de Koningsronde van Beilen. Voor het startsignaal was er een minuut stilte voor de gisteren overleden wielrenner Robbert de Greef. Hij werd vorige maand nog tweede in de Ronde van Drenthe. De amateurs en eliterenners kregen na dit respectvolle moment 32 rondes van 2,4 kilometer voor de kiezen.Al vroeg in de koers slopen negen man uit het peloton. De kopgroep werkte goed samen en had op de helft van de race één minuut voorsprong. In de natte slotfase bedroeg de voorsprong van de negen kanshebbers op de eindzege anderhalve minuut.Toen de bel voor de laatste ronde klonk demarreerde Adne Koster. Maar de renner uit Roden werd vlug bijgehaald. Twee bochten voor het eind sloeg Peters een gaatje. Zo kwam de renner uit Beekbergen als eerste over de meet en boekte zijn eerste, grote, overwinning.De winnaar van vorig jaar Peter Merx kwam te laat voor een nieuwe zege en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Ronald Kruijer van De Kannibaal, de ploeg uit Peize had vier rijders in de kopgroep, sprintte naar het brons.