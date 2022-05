Zoek het uit! - Hoe lang klinkt er al klokgelui in Oosterhesselen?

Is de huidige luidklok in de kerktoren van Oosterhesselen de enige klok die daar heeft gehangen? Deze vraag werd ingestuurd naar Zoek het uit! door een Hesseler.

De kerk van Oosterhesselen blijft een bron van vragen die ingestuurd worden aan Zoek het uit!. Eerder zochten we al eens uit waarom de toren los staat van de kerk, en waarom het achterste raam dicht is gemetseld. Nu blijkt ook de luidklok in de toren vragen op te roepen. Want hangt deze klok met klepel daar altijd al? Of hing er eerst een ander exemplaar?

Over de klok

Harm Jan Lesschen van de Historische Vereniging Klenckerheugte weet veel over de geschiedenis van de befaamde kerk. En, zo blijkt, ook over de klok die er in hangt.

"De luidklok is gemaakt door Nicolaes Sicksmans, in 1626. Dat is te zien op de tekst helemaal langs de rand van de klok. Claes Sickmans was een bekende Groninger klokkengieter. Eeuwenlang heeft de klok haar klanken over Oosterhesselen laten klinken en dat doet ze nog steeds. Bij de restauratie van de toren in de jaren negentig van de vorige eeuw ontdekte men ook een oud uurwerk. Sinds die tijd laat de klok zich ook op de 'volle en halve' uren horen."