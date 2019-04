Koningsdag: paraplu's, levende standbeelden en 'flinke handel'

Het was schuilen geblazen bij het Oranje-ontbijt vanochtend in Annen. De regen tikte op te tentzeilen, waaronder bezoekers een droge plek zochten. Het ontbijt wordt ieder jaar georganiseerd door de ondernemersvereniging. "Om inwoners te bedanken voor hun klandizie het hele jaar door", zegt Annette Doorduin van Stichting Vrienden van Oranje.Muziekvereniging Drenthina Annen zorgde ondanks de regen voor een feestelijke sfeer, terwijl de krentenbollen en broodjes gebakken ei gretig aftrek vonden. De jongste bezoekers wilden wel even vertellen wat ze gingen doen, toen het wat opklaarde: "Koekhappen en naar de vrijmarkt!"Vanwege het weer werden de kleedjes in Rolde niet op de brink uitgespreid, maar in sporthal De Boerhoorn. Vorig jaar ging de vrijmarkt niet door, vanwege een tekort aan vrijwilligers. Maar dit jaar moest en zou het doorgaan. "We hebben gezegd: wat er ook gebeurt, vandaag is er wat te doen in Rolde," zegt Jacco Fluks van de Oranjevereniging van Rolde.In het centrum van Assen zaten de verkopers wel gewoon buiten. Met plastic zeil over hun koopwaar en een fleecekleedje tegen de kou. Toch werd er niet geklaagd: 'Vanaf zeven uur vanmorgen heb ik al flinke handel', aldus een jonge verkoper met een kleed vol speelgoed.Twee meisjes verdienden geld als levende standbeelden. Doodstil stonden ze langs het pad op de Brink in Assen. Pas als er geld in het bakje werd gegooid, volgde er een show, waarna ze snel weer stil gingen staan, wachtend op het volgende muntje.