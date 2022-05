Meppel City Run keert succesvol terug met 2500 lopers

Na jaren van afwezigheid door het coronavirus is de Meppel City Run gistermiddag succesvol nieuw leven in geblazen. Ruim 2500 hardlopers doorkruisten het centrum van Meppel in de stralende zon.

Deze ochtend zijn de vrijwilligers alweer actief in het centrum van Meppel. De dranghekken en andere materialen worden opgeruimd, ondanks dat het zondagavond een latertje werd. "Ik hoor om mij heen alleen maar krakende stemmen", lacht bestuurslid Wiebo Walstra.

Onder de 2500 deelnemers waren 400 kinderen, verdeeld over drie leeftijdscategorieën. De wedstrijd van de jongste deelnemers verliep vlekkeloos, en dat komt volgens Walstra door de goede voorbereiding. "We werken nauw samen met de scholen en de lokale atletiekvereniging", zegt hij.

Een maand van tevoren wordt bijvoorbeeld een oefendag georganiseerd. "Om de warming-up aan te leren, maar ook om te oefenen met het startschot. Als je 150 kinderen loslaat zonder enige voorbereiding is het vragen om problemen. Dan moet je een hoop pleisters bij je hebben, maar dankzij de voorbereiding ging het goed."

Hoge snelheden

Nieuw bij de City Run was een speciaal Frame Running-onderdeel, dat vijftien deelnemers trok. Frame Runners zijn sporters met een lichamelijke beperking. Ze lopen met een driewielig loopframe om de motoriek te ondersteunen. Een running frame geldt als sporthulpmiddel, net als een sportrolstoel. Volgens Walstra is dit onderdeel een goede toevoeging aan de Meppel City Run, omdat de Frame Runners soms hoge snelheden halen. "Tot wel 20 kilometer per uur. In de vorige edities liepen ze nog samen met de G-sporters, maar dat is toch niet handig."

"We zijn primair natuurlijk een hardloopwedstrijd", vervolgt Walstra. "Maar we hebben altijd ingezet op breedtesport voor veel verschillende doelgroepen. Iedereen die de City Run uitloopt heeft een topprestatie geleverd en wordt evengoed gewaardeerd. Daarom is het Frame Running-onderdeel een waardevolle toevoeging."

10e editie

Volgend jaar viert de City Run het 10-jarig jubileum. Dan wil organisator Walstra groot uitpakken en hij hoopt de volgende stap te zetten met het evenement, nadat het van lokale wedstrijd al is uitgegroeid tot een regionale wedstrijd. "De volgende stap is om landelijk op de kaart te staan. Omdat we enkele jaren weg zijn geweest door corona hebben we nu niet geïnnoveerd. We hebben de goede, vertrouwde formule opgepakt met onze vaste route. Volgend jaar is wat meer ruimte voor verandering."