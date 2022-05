Vertrekt de markt van de Markt in Coevorden?

De weekmarkt in Coevorden denkt voorzichtig aan een andere locatie dan het marktplein en dat zou toch gek zijn: een markt zonder markt. De zaken gaan slecht en de omzet daalt, doordat steeds minder mensen de markt bezoeken. Vandaar dat er over na wordt gedacht.

Al zo'n veertig à vijftig jaar staat de groente- en fruitkraam van firma Jansen op de maandagochtend op het marktplein van Coevorden. Volgens kraamhouder Marcel Jansen is dat tegenwoordig niet meer heel winstgevend. Minder bezoekers betekent minder omzet. Het loont niet meer om te staan op de markt in Coevorden. Daarom denkt hij, samen met meerdere kraamhouders, voorzichtig aan een oplossing.

"Het is jammer dat de supermarkten uit de binnenstad zijn verdwenen", noemt Jansen als een van de oorzaken. "Vroeger had je meer aanloop, omdat mensen toch tussen de boodschappen door ook wat bij ons kochten. De rest van de winkels in de binnenstad is op maandagochtend gesloten." Het moet volgens hem niet veel slechter worden. "Vandaag is het prachtig weer, maar er loopt niet veel publiek."