Meer geld voor criminaliteitsbestrijding in het Noorden

Het geld is bedoeld voor het RIEC, het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum. Dat is een organisatie waar overheidsinstanties samenwerken in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Het is een brede waaier van instanties, zoals de douane, de FIOD, gemeenten en politie. Maar ook bijvoorbeeld het UWV en de IND maken deel uit van het RIEC. Er is ook een landelijk bureau dat ontwikkelingen in de criminaliteit in de gaten houdt, het LIEC.