Veroordeelde dansschoolhouder in hoger beroep: 'Ik ben onterecht veroordeeld'

De zeven jaar cel die de 39-jarige Khalid A. kreeg opgelegd voor het seksueel misbruiken van dertien leerlingen in zijn dansschool in Groningen, is naar eigen zeggen onterecht veroordeeld. Dat zei de man vandaag voor het gerechtshof in Leeuwarden, waar zijn hoger beroep dient. Een van de slachtoffers komt uit Hoogeveen.

De man wil zijn onschuld aantonen en zijn verdediging tot in de puntjes voorbereiden, zei hij tegen de hogere rechters. "Of dat nu binnen of buiten de muren van de gevangenis moet gebeuren, is mij om het even", stelde hij.

Deel minderjarig

De voormalige dansschoolhouder werd in september in Groningen veroordeeld voor aanrandingen, verkrachtingen en pogingen daartoe van dertien leerlingen. Hij maakte zich ook schuldige aan andere vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een deel van de slachtoffers was nog minderjarig. De straf kwam overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.

'Hetze'

De jonge dansers waren niet alleen leerlingen, maar ook stagiairs en docenten van Groningen Dance Center (GDC). A. leidde de school, waar ongeveer 450 leerlingen op zaten. Die school bestaat inmiddels niet meer. Het misbruik begon in 2015, A. werd in de zomer van 2020 aangehouden. A. bekent seksueel contact met één 17-jarige leerlinge. Maar dat was met wederzijdse toestemming, zei A. ook tegen het gerechtshof. De overige aangiftes zijn gedaan tijdens 'een hetze die tegen hem werd gevoerd', zo vindt A.

'Een enkelband is geen bezwaar'

De oud-dansschoolhouder wil dat ontrafelen door alle digitale telefoongesprekken die er zijn van hem met alle slachtoffers. Hij wil ook de bestanden van een oude telefoon, die hij in 2016 had. Het liefst wilde de man op schorsingsvoorwaarden vrijgelaten worden, zodat hij die gesprekken, foto's en filmpjes in alle rust thuis kan doornemen. Tegen een enkelband, contact- en locatieverbod of huisarrest had de man geen bezwaar. Het hof vindt de zaak te ernstig om de man naar huis te sturen. Hij mag de bestanden binnen de gevangenis bekijken.