Op pad in de Drentse natuur: vlindertuinen

Drenthe heeft een aantal paradijsjes voor vlinders. Mooi om te wandelen en vlinders te spotten, of om inspiratie op te doen voor de eigen tuin. Je ziet er bloemen en planten die nectar hebben voor vlinders. Daarnaast zijn er waardplanten waar de rupsen van eten. Ook is er informatie te vinden over de vlinders en de flora.

Warmte levert vernieuwde vlindertuin Nord meteen bijzonder seizoen

ROEG! in de vlindertuin van Zuidwolde