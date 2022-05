Bijzondere paardrijclub Meppel viert jubileum: 'Heilzame werking'

Het was een feestweekend voor PGM De Baander in Meppel. De paardrijstichting voor gehandicapten vierde het 12,5 jarig jubileum met vele activiteiten. "We hebben de club op de kaart gezet", vertelt Mieke Bartelds van de stichting trots.

Knuffelen met de dieren, het beschilderen van hoefijzers, een optreden van linedancers en 'Western' dressuurruiters. Het is slechts een kleine greep uit de vele activiteiten bij De Baander in het afgelopen weekend. De club had uitgepakt. "Daar hadden we ook echt zin in", vertelt Bartelds. Ze doelt op de lastige coronatijd, waarin de club in financiële nood kwam. "Een vervelende tijd, dus we waren wel toe aan een vrolijk feest."

Omdat De Baander de lessen zo goedkoop mogelijk wil houden, zijn de financiële zorgen voorlopig blijvend. Dat was een extra reden voor een groot feest. Want daarmee komen veel mensen over de vloer en wordt er geld verdiend. "We hebben wel 1000 mensen over de vloer gehad", vervolgt Bartelds. Die konden voor een bijdrage eten, drinken en deelnemen aan activiteiten. "En onder die gasten hebben we actief geworven voor nieuwe donateurs en sponsors. Samen heeft dat toch wat geld opgeleverd."

Lichamelijke resultaten

Dit weekend kwam ook burgemeester van Meppel Richard Korteland op bezoek bij De Baander. Hij looft het bestuur en alle vrijwilligers om hun inzet. "Wat mij nog het meeste raakt in Meppel, is dat Meppelers zorgen voor elkaar", aldus Korteland. "Niemand wordt uitgesloten en PGM De Baander is daar een voorbeeld van. Mensen met een beperking kunnen hier zichzelf zijn."

De Baander noemt zichzelf een club die paardensport wil bevorderen onder mensen met een beperking, maar volgens de burgemeester is dat te kort door de bocht. "Dat is slechts een deel van de werkelijkheid. Mensen die hier met een medische of beperkende reden kunnen paardrijden, kunnen ontspannen en zichzelf zijn. Zo ontspannen zelfs, dat er aantoonbaar positieve lichamelijke resultaten zijn. Zo is gebleken dat paardrijden een goede en heilzame werking heeft op mensen met een angststoornis en het helpt mensen met een vorm van autisme."

Uitdaging

Ook Korteland weet van de krappe financiële situatie bij De Baander. In de coronatijd werd de club door de gemeente overeind gehouden met subsidie. "Het is niet makkelijk om de Baander draaiende te houden, het bestuur en de vrijwilligers verdienen daarom waardering. Ik wil ze feliciteren met de mijlpaal en hoop dat er nog veel volgen."