Voormalig Apple Museum Westerbork in beeld als informatiepunt Herinneringscentrum

Het voormalige Apple Museum in Westerbork is komende zomer een voorpost van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, als het aan Stichting Levendig Westerbork ligt. Het moet de verbinding tussen het dorp en het Herinneringscentrum versterken.

"Het wordt een tijdelijk informatiecentrum, dat we gaan inrichten in samenwerking met het Herinneringscentrum", zegt dorpsmanager Frank Schröer. De locatie ligt naast het Toeristisch Informatiepunt (TIP) en het Knipselmuseum.

Wat er precies te zien zal zijn in de tijdelijke expositie, moet nog worden vastgesteld. "Het wordt een onbemande post. Ernaast ligt het TIP, daar kunnen mensen meer informatie krijgen over de omgeving en de routes naar het Herinneringscentrum."

In de centrumvisie in 2020 werd de wens uitgesproken om Westerbork meer te verbinden met het Herinneringscentrum. "Veel mensen die naar Westerbork komen denken dat het herinneringscentrum om de hoek ligt. Ze weten vaak niet dat ze nog twaalf kilometer noordelijker moeten zijn, bij Hooghalen", vertelt Schröer. "Om ze toch alvast een voorproefje te geven komt de tijdelijke tentoonstelling er."

Met het toeristenseizoen op het punt van uitbarsten is enige haast geboden. Om het Apple Museum te doen vergeten, moet er nog geklust en geschilderd worden. Ook is er de wens om het pleintje voor het gebouw 'gastvrijer' te maken.

"Met de subsidie zijn we weer een stapje verder", zegt de dorpsmanager. De verbinding met het Herinneringscentrum wordt verder vormgegeven door duidelijkere fietsroutes richting Hooghalen aan te geven. "Daar komt mogelijk in de toekomst een educatieroute bij, met om de zoveel kilometer een bord met informatie over de geschiedenis en de omgeving. Maar eerst gaan we nu zorgen voor een goede route via de mooie bossen."