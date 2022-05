De Drentse economie groeit, maar minder dan gemiddeld

De Drentse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar gegroeid ten opzichte van een jaar geleden. Vergeleken met de rest van het land is de groei nog wel bescheiden, meldt het CBS.

In beide periodes had de Nederlandse economie met een lockdown te maken, al was die in begin 2021 strenger. Vooral daardoor verliep het eerste kwartaal van dit jaar beter. De groei was binnen Drenthe het grootst in Zuidwest-Drenthe. De economie groeide daar met zes procent. De groei was met vijf procent iets lager in Noord-Drenthe en Zuidoost-Drenthe.