Fusie tussen Aol Volk en Volk van Grada kan de ijskast in: 'Een koude douche'

De fusie tussen de culturele verenigingen 't Aol Volk en 't Volk van Grada uit Emmen gaat niet door. Dat bevestigen beide verenigingen. De plannen om deze samen te voegen, zijn daarmee voorlopig van de baan.

Volgens Johan Grethe van 't Volk van Grada ligt het aan 'oud zeer' bij enkele mensen van 't Aol Volk. "Dat is erg zonde, het was net een koude douche die ik over mij heen kreeg", luidt zijn teleurgestelde oordeel. De interim-secretaris vertelt dat het misging op een van de laatste bijeenkomsten tussen de twee verenigingen, waarbij een fusie op tafel lag. Daar gaf 't Aol Volk aan eerst niet met de collega-vereniging in zee te willen.

Tekort vrijwilligers

Grethe vreest nu voor de toekomst, onder andere omdat het tekort aan vrijwilligers verder op gaat lopen. Maar een definitieve streep door een fusie zet hij nog niet. "Misschien is het allemaal iets te vlug gegaan, en moeten we nog eens een poging wagen."

Dat het behoorlijk snel ging, onderschrijft Cor de Vries van 't Aol Volk. "Zij wilden het redelijk snel en waren verder in het proces. Terwijl we hier niet over een nacht ijs gaan. In mijn beleving ben je het namelijk pas ergens over eens als je elkaar de hand schudt." De Vries legt uit dat 't Aol Volk pas ergens mee instemt als plannen eerst worden teruggekoppeld aan het bestuur. "En zij hebben gedacht dat we al akkoord waren", doelt de voorzitter op een fusie.