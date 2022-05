Tientallen 'boerderij-katten' opgevangen bij Drents Dierentehuis

Bijna twintig verwilderde katten zijn opgevangen in het Drents Dierentehuis in Beilen. De voormalige eigenaar heeft de katten achtergelaten waardoor de zoektocht is gestart naar een nieuwe plek en dat is nog niet zo makkelijk. In de tussentijd brengen de viervoeters hun tijd door in het Dierentehuis van beheerder Alwin Tol.

"Hier zijn we op één van de afdelingen waar momenteel een groep 'boerderij-katten' zit, die opzoek zijn naar een nieuwe buitenplek", vertelt Tol, die een ruimte binnenloopt waar de verwilderde katten verblijven. "We zitten op een kleine dertig katten, waarvan achttien van één adres komen. De eigenaar heeft ze daar helaas achtergelaten."

'Kat gaat ongedierte tegen'

Voor Tol is de komst van de katten niet nieuw. "Verwilderde katten hebben wij altijd wel, omdat het Dierentehuis een asiel is dat in een landelijke omgeving zit." Gezien de periode van het jaar, het voorjaar, is de timing van de komst niet echt gunstig. "De zomerdrukte komt eraan, waardoor er veel kittens gaan binnenkomen. Dagelijks komen er ook zwerfkatten binnen. Dat zijn grote aantallen", concludeert de beheerder.

Tol is daarom genoodzaakt om een goede buitenplek of boerderij te vinden voor de beestjes, maar dat is nog niet zo makkelijk. "Dit komt door de tijd van het jaar. In de winter gaan de katten makkelijker de deur uit, omdat er dan veel ongedierte zit op boerderijen." Volgens de beheerder gaan de verwilderde katten ongedierte tegen op het erf van zijn of haar baasje.

Huiskat vergeleken met 'boerderij-kat'

De 'boerderij-kat' is een andere type kat dan de bekende huiskat. Tol: "Het zijn katten die in de buurt van mensen geboren zijn, maar eigenlijk in hun eerste levensweken weinig of zelfs geen contact hebben gehad." Volgens de beheerder is dit de reden dat de katten liever niet geaaid willen worden. "Ze vinden de mensen om hen heen eng en ze willen het liefst zelf hun eigen gang gaan."

De katten moeten volgens Tol wel onderdak krijgen in een schuur of boerderij en bijgevoerd worden, maar voor de rest zijn ze zelfstandig. Bij de huiskat zit dit echter anders. "De huiskat is bij mensen opgevoed en wil graag aandacht. Daar maak je deze verwilderde katten niet gelukkig mee."

Kosteloos ophalen

Voor het asiel zijn de katten vrij duur. De katten ondergaan namelijk heel veel behandelingen. "We hebben het merendeel al ingeënt, ontvlooid, gecastreerd of gesteriliseerd", gaat Tol verder. "Je kunt dit ook zien, omdat we een stukje van het oor af hebben gehaald." De katten kun je volgens de beheerder niet checken met een chip om erachter te komen of ze geholpen zijn. "Vandaar deze 'eartip', zodat we van een afstand kunnen zien dat het beestje geholpen is."

Ondanks dat de katten vrij duur zijn voor het asiel, kan iedereen ze kosteloos komen ophalen. "We zijn al lang blij als er een goede plek voor de kat wordt gevonden."

'Verblijven hier totdat er een plek is gevonden'

Tot op heden is er nog geen potentiële eigenaar bij het Dierentehuis geweest, maar daarover maakt de beheerder zich geen zorgen. "Ze blijven hier net zolang zitten totdat we een plekje hebben gevonden." De kans dat het drukker gaat worden in het asiel, vanwege de komst van kittens, is volgens Tol vrij groot nu de zomer op het punt van beginnen staat. "We zullen de katten dan nog meer bij elkaar moeten zetten. Daarnaast kan het de katten stress bezorgen en de ziektedruk kan toenemen."