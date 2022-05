Laatste vijftig kavels in Nooitgedacht wordt alsnog ontwikkeld

Over de woningbouw in Nooitgedacht was de afgelopen tijd veel commotie, omdat de gemeente te rigoureus bomen wegkapte voor de huizen. Volgens een actiegroep van bewoners was dit in strijd met alle toezeggingen. Ze hadden juist voor wonen in het groen gekozen. De gemeente stelt dat alle gekapte bomen gecompenseerd worden door nieuwe aanplant, en dat is ook altijd de bedoeling geweest.