Paviljoen Nijstad open na gitzwarte dag: 'Vreselijk om mee te maken'

Wat een zorgeloze dag had moeten zijn, sloeg om in een drama op Strand Nijstad in Hoogeveen. Een 21-jarige man van het asielzoekerscentrum verdronk gisteren in de recreatieplas. Ondanks de vreselijke gebeurtenis is het naastgelegen paviljoen van eigenaar Henri Offerein weer open vandaag.

"Dat adviseert de politie ons", zegt hij. "Samen met het personeel is er goed overleg geweest, de mensen die extra aandacht nodig hebben krijgen dat ook. We pakken de draad op en gaan gewoon weer verder. Ik weet ook niet zo goed wat we anders moeten doen. Dit lijkt ons het beste voor nu, maar het is zeker heftig wat er is gebeurd."

Gevaarlijk

Rond 17.00 uur gistermiddag zwom de asielzoeker naar een dieper gedeelte van de plas. "Voorbij de veiligheidslijn", vertelt Offerein. "Hij stak zijn hand op en riep om hulp. Ons personeel en wat mensen op het terras zijn het water ingegaan. Ze waren hem al vrij snel kwijt. In het midden van de plas is het ook diep en daar kan het snel gevaarlijk worden."

Vrij snel daarna kwamen de hulpdiensten in actie en werd het terras ontruimd. Duikers van de brandweer uit Emmen en Zwolle deden een verwoede poging om de man te vinden, maar zonder resultaat. Het lichaam werd uiteindelijk rond middernacht gevonden door een gespecialiseerd team van de Landelijke Eenheid van de politie en het Dregteam Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen (SOAD) uit Urk.

Veilige zone

"Het is verschrikkelijk dat dit is gebeurd. De provincie heeft strenge eisen in het leven geroepen om de veiligheid bij een recreatieplas te waarborgen", vervolgt Offerein. "Daar houden wij ons keurig aan. Ieder jaar komt er een delegatie langs om alles te controleren. Overal staan waarschuwingsborden en in het water ligt veiligheidslijn."

Meer kan er volgens hem ook niet worden gedaan. "Hoe triest het ook is, dit kan natuurlijk gebeuren. Mensen gaan op eigen risico verder dan staat aangegeven. Maar er wordt echt genoeg gedaan om mensen te waarschuwen. Het is gewoon balen dat dit op deze manier is gebeurd."

Mensen zagen de man verder gaan dan de boeien die de 'veilige zone' aangeven. Dat is een gedeelte van tien tot vijftien meter uit de kant, waar je nog kunt staan. Daarna wordt het snel dieper, tot ruim, dertig meter. Het water is daar ijskoud en dat maakt het erg gevaarlijk om er te zwemmen.

Extra aandacht

Een aantal jaren geleden is er een project begonnen om het aantal verdrinkingen onder asielzoekers te verkleinen. Het Nationaal actieplan zwemveiligheid asielzoekers is erop gericht om meer vluchtelingen zwemles te laten volgen. Via voorlichting bij binnenkomsten wordt door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gewezen op het belang van kunnen zwemmen in een waterrijk land als Nederland. Het is een initiatief van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en het COA.