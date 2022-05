Ree in Drents-Friese Wold lijkt vaker prooi te worden van wolf

Wildcamera's

Om erachter te komen wat de wolven precies in hun natuurgebied doen, worden er wildcamera's ingezet. Maar ook de uitwerpselen worden onderzocht om uit te vinden wat de dieren eten.

In gebieden met edelherten lijkt het er op dat jonge boompjes wat makkelijker overleven, omdat de kuddes wat meer in een open gebieden blijven om zo zicht te houden op de wolf. En ze eten ook korter achter elkaar.

De boswachter is wel benieuwd of zoiets ook geldt voor de reeën in het gebied. Door het steeds warmere en drogere klimaat sterven er meer sparrenbomen af en moeten nieuwe loofbomen die gaten opvullen.

Van Oossanen: "Reeën lusten graag loofhout. Dus er zaten ook best wel wat vraatsporen van reeën in de jonge bomen. Als de wolf hier loopt en het aandeel reeën naar beneden brengt, kan dat ook best gevolgen hebben voor de hoeveelheid loofbomen in het bos."

Kruising