Verloskundigen in actie voor keuzevrijheid zwangeren: 'Willen dat deze zorg zo blijft'

Tientallen verloskundigen demonstreerden vandaag voor het gemeentehuis in Hoogeveen om hun onvrede kenbaar te maken over een nieuw financieringssysteem in de geboortezorg. Volgens hen gaan de plannen van minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid ten koste van de zelfstandigheid van de verloskundige. Ook zou de keuze van zwangere vrouwen in het geding komen en krijgen ziekenhuizen te veel macht.

De verloskundigen vrezen dat zwangeren straks niet meer zelf mogen bepalen waar zij willen bevallen. Een van deze mensen is Esther Dijkstra, naast verloskundige ook in verwachting van een derde baby. "Ik wil graag thuis bevallen, maar door het nieuwe financieringssysteem verdwijnt die keuzevrijheid. Dat vind ik belachelijk, want ik kies ook m'n eigen huisarts en tandartsenpraktijk. Ik wil dus ook zelf bepalen waar ik ga bevallen."

Banen op de tocht?

Door het nieuwe systeem wordt verloskundigenzorg ook verplaatst naar het ziekenhuis. Daardoor zouden aparte verloskundigenpraktijken verdwijnen. Dat betekent dat Dijkstra en haar collega's hun baan verliezen. "Daar gaat het deels om", verwijst ze naar de demonstratie die gaande is. "We protesteren voor onze eigen toekomst, maar de hoofdzaak draait om de verloskundigenzorg. We hebben namelijk het beste over voor de zwangere vrouw."