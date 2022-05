Lefier sloopt twee van de vijf Nicolaiflats in Emmermeer

De kogel is door de kerk: woningbouwcorporatie Lefier gaat over tot de sloop van twee van de vijf Nicolaiflats in de Emmer wijk Emmermeer. De hoogbouw, vernoemd naar architect Arno Nicolai (1914-2001), zal op zijn vroegst eind 2024 tegen de vlakte gaan. Eerst wordt vervangende woonruimte gezocht voor de betreffende huurders. Een klus die ongeveer anderhalf jaar in beslag gaat nemen, verwacht Lefier.

In totaal gaat het om 48 appartementen en nog eens acht gezinswoningen aan de Meerstraat, De Nijkampen en de Haagjesweg. Over de overige drie flats volgt volgend jaar een oordeel, liet de corporatie eerder dit jaar weten. "Er wordt gewerkt aan plannen voor nieuwbouw, maar die zijn nog niet concreet. Die zullen de komende tijd verder ontwikkeld worden", laat woordvoerder Gijs Bosman weten in een reactie.

Weinig aanlokkelijk

Vorig jaar maart bracht Lefier het nieuws naar buiten dat de ruim zestig jaar oude gebouwen gedateerd zijn en kampen met gebrekkige isolatie. De woningbouwcorporatie liet als voorzorgsmaatregel staalconstructies onder de balkons plaatsen. In de communicatie met bewoners liet Lefier al doorschemeren dat verder verduurzamen in dit geval een weinig aanlokkelijke, want prijzige optie is.

Bewoners werden gisteren al geïnformeerd over het besluit. Vandaag ontvangen zij nog een brief met informatie over de sloop. De komende weken worden alle huishoudens persoonlijk door een medewerker van Lefier bezocht om vragen te beantwoorden.

Bezem