David Maas broedt op woningbouw aan Oude Molenstraat in Assen

Vastgoedondernemer David Maas wil in de Oude Molenstraat in Assen aan de slag met woningbouw. De ondernemer heeft daar de vroegere garage Koops gekocht. Op de locatie zit nu onder meer een woonwinkel.

Jarenlang zat elektronicazaak De Harense Smid in dit pand. Wat David Maas precies op het terrein vlakbij de binnenstad gaat ontwikkelen is nog onduidelijk. "We moeten eerst nog in overleg met de gemeente over de doelgroep. Want aan wat voor woningen is vooral behoefte? Dit terrein is 3500 vierkante meter. Als je flink de hoogte in mag, kun je er heel wat woningen op kwijt."

Woningen bovenop winkelruimte

Ook is de vastgoedondernemer er ook nog niet over uit of het bestaande pand gesloopt wordt, of dat hij het ombouwt en er enkele etages bovenop zet. Het gaat in elk geval om huurwoningen die Maas wil realiseren.

Op de begane grond wil hij graag winkelruimte behouden, want volgens hem is daar voldoende vraag naar. "Het klopt dat deze locatie niet in het kernwinkelgebied ligt, de plek waar Assen volgens de binnenstadsvisie graag de winkels zou willen concentreren. En je zou het niet verwachten, maar er is behoefte aan z'n groot oppervlak", zegt Maas.

Kantoorpanden omgebouwd

De vastgoedbaas bouwde de afgelopen jaren al twee grote kantoorlocaties vlakbij de binnenstad van Assen om tot wooncomplexen met huurstudio's voor starters. Dat gaat om de kantoorkolos Toren van Abel en een pand aan de Kloekhorststraat. Ook is Maas al tijden bezig met herontwikkeling van winkelpanden in de Singelpassage. Hier maakt hij stadswoningen van.