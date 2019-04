Ondernemen in Drenthe: De nostalgie van slijterij Dikkers in Hoogeveen

"Hier is alles mee begonnen", vertelt Roel Rauwerdink van slijterij Dikkers, wijzend op een fles advocaat.Het verhaal van de slijterij begint in Kampen zo'n 150 jaar geleden. Daar begonnen de gebroeders Tibbe met maken van likeur en advocaat. Enkele jaren later werd de drankfabriek verplaats naar Hoogeveen. Voor het maken van advocaat heb je eieren nodig en daarin voorzag de gigantische eiermarkt in Hoogeveen. De fabriek werd op den duur overgenomen door de familie Dikkers en die naam draagt het nog steeds."Het pand is gebouwd als slijterij en destilleerderij", legt Rauwerdink uit. "Op zolder lagen vroeger de kruiden te drogen en in de kelder lagen onze eieren." Inmiddels staan alle ruimtes in het pand vol met verschillende soorten wijn, likeur en andere dranken. "In de jaren zestig zijn ze gestopt met destilleren, toen zijn we begonnen met een groothandel", vertelt Rauwerdink."Dit pand heeft natuurlijk nog steeds de winkelfunctie, als slijterij en wijnhandel." Naast allerlei oude jenevers en oud-Hollandse likeuren is Dikkers ook gespecialiseerd in wijn.Door de jaren heen heeft de slijterij een grote vaste groep afnemers opgebouwd. Het pand staat niet in centrum, dus volgens Rauwerdink komen mensen naar Dikkers met een duidelijk doel. "Het leukste vind ik hier in de winkel met de mensen. Het praatje, het sociale gebeuren. Je ontmoet heel veel leuke mensen", besluit hij.Bekijk hier de hele aflevering van Ondernemen in Drenthe: