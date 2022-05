Politie: brand Klein Paramaribo in Assen is niet aangestoken

De politie denkt dat de brand in restaurant Klein Paramaribo in Assen niet is aangestoken. Daarmee is het onderzoek naar de zaak voorlopig afgesloten.

De brand brak op donderdagochtend 28 april uit. Het pand werd volledig verwoest en is daarom te onveilig. Later is het gebouw gesloopt. Volgens een woordvoerder van de politie is er 'geen reden om aan te nemen dat er sprake is van brandstichting'.

'Alles is weggevaagd'