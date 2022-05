Nieuwe personen herkend in gerestaureerde Westerborkfilm

De identificatie van Elias Spitz was in de jaren '50 door de zoon van Spitz op basis van het zwart-wit-beeld al vastgesteld. Dit was alleen voor de buitenwereld nog niet bekend. Het nieuws over de film bereikte vorig jaar de kleindochter in Israël. Via een contactpersoon in Nederland berichtte zij de onderzoekers. "Veel informatie was al bekend. Wat wij hebben gedaan is die informatie gecontroleerd en uiteindelijk bevestigd."