Drentse pomphouders bezorgd om lage benzineprijzen in Duitsland: 'Houd mijn hart vast'

De benzineprijzen in Duitsland gaan vanaf volgende maand fors omlaag. Dankzij een accijnsverlaging is het verschil met Nederlandse tankstations vanaf juni 30 cent per liter, mogelijk oplopend tot 50. De Belangenvereniging Tankstations (BETA) vreest voor de gevolgen voor Drentse pomphouders. Bestuurslid Ewout Klok uit Hoogeveen is er niet gerust op. "Ik houd mijn hart vast."

De gevolgen van de voordeligere tarieven in Duitsland gaan de Drentse tankstations voelen, denkt hij. "Onze vaste klanten gaan straks de grens over. En ze hebben nog gelijk ook. Anders ben je een dief van je eigen portemonnee." Hij verwacht dat de economische impact verder gaat dan benzine alleen. "Boodschappen, alcohol en rookwaren: het is allemaal goedkoper in Duitsland. Meer ondernemers gaan hier daarom last van krijgen. Het weglekeffect zal groter zijn."

Moeilijk te voorspellen

In april gingen ook de accijnzen in Nederland met 17 cent de liter omlaag. Een stap waarmee de prijsdaling in Duitsland niet het hoofd kan worden geboden.

Klok sprak een paar maanden geleden al over een inkomstenderving van tien tot twintig procent voor pomphouders door de hoge benzineprijzen. Toen was de de aangekondigde accijnsverlaging in Duitsland nog niet bekend. Verwacht hij nu dat dit een nog grotere scheur in de broek oplevert voor ondernemers? "Moeilijk te voorspellen, maar het wordt in ieder geval niet minder."

In Nederland 'belasting over belasting'

Tankstations in Nederland zouden er baat bij hebben als de belastingen voor brandstof naar beneden worden bijgesteld. In Nederland betalen we accijns over de benzine. Over dat bedrag wordt nog eens 21 procent BTW geheven. We betalen belastingen over belastingen." In Duitsland is dat niet het geval en liggen die accijns ook nog eens een stuk lager.

'Idioot'

Klok: "Het is idioot dat er binnen Europa zulke grote verschillen kunnen bestaan. Ga daar op internationaal niveau eens een gesprek over aan."