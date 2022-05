Drentse jeugd minder gelukkig dan voor uitbraak coronapandemie

Jongeren in Drenthe voelden zich eind vorig jaar minder gelukkig dan vóór het uitbreken van de coronapandemie. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD. Ruim één op de drie Drentse jongeren gaf daarin aan zich tijdens de coronaperiode een langere periode eenzaam te hebben gevoeld.

Voor het onderzoek zijn tweede- en vierdeklassers van zeventien middelbare scholen in Drenthe ondervraagd. Zij gaven in het najaar van 2021 aan dat hun mentale gezondheid is afgenomen. Ook andere thema's op het gebied van leefstijl, zoals pesten, bewegen en sociale mediagebruik werden negatiever ervaren.

Meer aandacht voor mentale weerbaarheid

Volgens de GGD Drenthe bewijzen de onderzoeksresultaten dat er meer geïnvesteerd moet worden in mentale gezondheid, bijvoorbeeld om de jeugd weerbaarder te maken. ''Iedereen kent tegenslagen. Het is heel normaal om je af en toe eenzaam of verdrietig te voelen. Als deze gevoelens langere tijd aanhouden of sterker worden is het belangrijk om hulp te zoeken én te krijgen", vertelt Marjan van der Poll, jeugdarts bij GGD Drenthe.

De coronamaatregelen zouden een reden kunnen zijn voor de negatievere gevoelens. Door beperkingen waren voor langere tijd de scholen, uitgaansgelegenheden en sportclubs dicht. Toch wijst GGD Drenthe erop dat corona niet altijd de schuldige is van slechte gevoelens. ''We moeten meer in de basis aan de slag met het versterken van de weerbaarheid en veerkracht van jongeren. Daardoor leren ze keuzes maken die hun leven positief kunnen veranderen", aldus Hans Kox, directeur Publieke Gezondheid van de GGD Drenthe.