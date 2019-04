Miedema met Arsenal landskampioen van Engeland

Voor Arsenal is het de derde keer dat de ploeg de beste is in de Women's Super League. In 2011 en 2012 was de titel ook voor de club uit London.Miedema was dit seizoen zeer belangrijk voor de successen van haar team. Voorafgaand aan de beslissingswedstrijd scoorde ze al 21 keer. Na zes minuten tekende ze met de openingstreffer voor haar 22e doelpunt in de competitie.In de eerste helft scoorde Katie McCabe de 0-2 en in de tweede helft waren Beth Mead en Daniëlle van Donk nog trefzeker. Door de zege is het gat met Manchester City opgelopen naar zeven punten, en dat is in de twee resterende wedstrijden niet meer te overbruggen.