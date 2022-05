Westerveld in top vijf gemeenten met meeste tuintekenbeten

Vorige maand berichtten de Universiteit van Wageningen en het RIVM nog dat het risico op een tekenbeet het grootst is in Drenthe. Zij baseerden zich daarbij op de gegevens die in de afgelopen tien jaar zijn verzameld via Tekenradar.nl. Inmiddels zijn daar in totaal 80.000 meldingen binnengekomen.

De meeste tekenbeetmeldingen kwamen uit Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Holland. Maar het aantal meldingen is in verhouding tot de bevolkingsomvang het hoogst in Drenthe, gevolgd door Gelderland. In Zuid-Holland is die juist het laagst. Het aantal tekenbeetmeldingen is het hoogst in juni en juli.