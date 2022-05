Haarlem vangt 70 asielzoekers uit overvol Ter Apel op

De gemeente Haarlem vangt zeventig asielzoekers op uit het aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang is voor in elk geval een week en gebeurt in de Beijneshal, een sporthal die eigenlijk was ingericht om Oekraïense vluchtelingen onderdak te bieden. Volgens de gemeente is daar 'maar beperkt' gebruik van gemaakt.

Burgemeester Jos Wienen van Haarlem geeft aan dat 'een bed in een sporthal' niet de ideale manier is om mensen op te vangen. Maar omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol zit, heeft hij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aangeboden om de sporthal tijdelijk te gebruiken.

Drentse opvang