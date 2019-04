Medailles voor Drentse bollebozen tijdens Wiskunde Olympiade

Dit is een wedstrijd voor middelbare scholieren uit België, Luxemburg en Nederland die talent hebben voor wiskunde. Wols, uit 6 VWO van het CSG Dingstede in Meppel, en Van den Berg (5 VWO Esdal College Emmen) maakten deel uit van het Nederlands team.Tijdens de wedstrijd in Valkenswaard moesten de teams, die bestonden uit tien leerlingen, vier uitdagende wiskundeopgaven oplossen. Daarvoor hadden zij vier en een half uur de tijd. Met elke opgave konden zeven punten worden gescoord. Voor de beste vijftien deelnemers was er een medaille.Wols verzamelde in totaal 22 punten. Daarmee was hij de beste Nederlander en verdiende hij een zilveren medaille. Van den Berg kreeg in totaal twaalf punten, wat goed was voor een bronzen plak.De winst in de landenwedstrijd ging naar België.