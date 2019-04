Hoogeveen is kampioensvorm kwijt

Hoogeveen heeft nu 52 punten uit 26 duels. Één punt minder dan de nummer 1 en 2 RKVV DEM en SDO Bussum. Volgende week speelt Hoogeveen thuis tegen Pumersteijn, moet SDO op bezoek bij Achilles 1894 en speelt DEM bij Silvolde.Al na zeven minuten keek Hoogeveen tegen een achterstand aan na een knappe aanval die vakkundig werd afgerond door Kevin Giele. Vier minuten later was de stand alweer gelijk na een doelpunt van Saber Hendriks, die na een aantal weken afwezigheid, weer in de basis stond.Daarna kreeg de ploeg van trainer Nico Haak voldoende kansen om op voorsprong te komen, maar Heerkes (paal), Spijodic en Hendriks hadden het vizier niet op scherp.In de tweede helft kon Hoogeveen nauwelijks kansen creëren. Hollandia wist in het eerste half uur ook niet in het doelgebied van de tegenpartij te komen, maar kreeg in het laatste kwartier twee honderd procent kansen om alsnog de winst te pakken. Invaller Ali Hassan faalde oog in oog met doelman Borgman, een doelpunt van Jorg Ooievaar werd onterecht afgekeurd wegens buitenspel, waarna Kevin Giele in de slotseconde vergat zijn tweede te maken (of zijn ploeggenoot te bedienen, die er nog beter voor stond)Na afloop wilde trainer Nico Haak niet treuren om het feit dat het de koppositie niet wist te grijpen. “Door bepaalde keuzes lukte het ons niet om nog gevaarlijk te worden. Aan de andere kant zijn we de hele wedstrijd rustig gebleven. We hebben geen gekke dingen gedaan, en dat moeten we in de laatste fase van de competitie ook niet doen. We zijn dit seizoen gepromoveerd. Dat wij nu nog meedoen om de strijd om het kampioenschap is al prachtig.”