Nieuwe wethoudersploeg Tynaarlo treedt aan

Van het viertal heeft alleen Hans de Graaf al ervaring als wethouder. Zo was hij twee periodes in Tynaarlo lid van het college en vervulde hij tussendoor die functie nog in de voormalige gemeente Marum.

De overige wethouders zijn niet nieuw in de politiek. Vellinga is al twee periodes raadslid namens Leefbaar Tynaarlo en Ririhena was de afgelopen vier jaar raadslid en fractievoorzitter voor GroenLinks. Peters ondersteunt al sinds 2012 de PvdA-fractie, maar zat nog niet zelf in de raad.