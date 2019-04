Laatste NK Jeugdschaak in Assen: 'Mijn tegenstander opent meestal met D4'

Eén van de deelnemers is Lyne Bruggink uit Assen. Voor haar is het een thuiswedstrijd. "Ik heb me goed voorbereid", zegt Bruggink. "Van te voren bestudeer ik hoe de tegenstander speelt. Ik weet dat ze meestal met zet D4 opent."De 13-jarige schaakster hoopt dat ze het Nederlands kampioenschap wint. "Dan mag ik namelijk naar de Europese wedstrijden. Dat lijkt mij ontzettend leuk."Het is de laatste keer dat de schaakpartijen in Assen worden gehouden. "Om de drie jaar wisselen we van plek", zegt Vincent Valens, voorzitter van Jeugd Schaak Noord. Ze organiseerden de afgelopen drie jaren het kampioenschap.Twee jaar geleden is een plan ontwikkeld met als doel om meer jeugd aan het schaken te krijgen. "We zien dat er op heel veel scholen nu schaakles wordt gegeven", vertelt Valens. "Ook zien we dat er een flinke aanwas aan jeugdtrainers is in Drenthe. Ik ben dus tevreden, alhoewel de plannen ambitieuzer waren. Toch hebben we de afgelopen twee jaren een goed platform opgebouwd waar we mee verder kunnen."Het schaaktoernooi duurt nog tot volgende week zaterdag en dan weten we ook of de 13-jarige Bruggink naar het Europees kampioenschap mag. Waar het NK volgend jaar wordt georganiseerd is nog niet bekend.