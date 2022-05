Drenthe Toen podcast: Het rampjaar 1672 in Coevorden

Er is een bekende uitdrukking die het rampjaar 1672 als volgt wil samenvatten: 'De regering is radeloos, het volk is redeloos en het land is reddeloos'. Den Hollander: ik denk soms wel eens: ja, waar hebben we het dan helemaal over? Dat de regering radeloos is, is dus het bestuur in het westen van het land terwijl er ook echt nog wel stadsbesturen zijn die wel weten wat ze moeten doen. Het volk is redeloos - dan heb je het vooral over het feit dat zij Johan de Witt vermoord hebben, overigens onder aanvoering van een aantal mensen die daar voordeel bij had."