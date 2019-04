Wind waait uit verkeerde hoek voor Koningsvliegeren Schoonebeek

"Het heeft ons echt parten gespeeld", vertelt Anette Lovers van de organisatie."Vorig jaar begon de vrijmarkt om acht uur en om negen uur hadden we de eerste mensen op het terras zitten", vertelt Lovers. "De mensen liepen af en aan en was het de hele dag hier gewoon gezellig vol. Gisterochtend stonden we om negen uur naar buiten te kijken en er was niemand."Vrijdagavond begon het festival met enkele kleine activiteiten. Zaterdag is het dé feestdag en zondag kunnen vliegeraars rustig vliegeren. Naast de Schonebekers komen er vanuit het hele land deelnemers om hun kunsten te vertonen. Dit jaar waren er zo'n dertig die met het slechte weer te maken hadden. "Ja, als er geen wind is, dan houdt het op", grapt een van de vliegeraars. Ondanks het weer houden ze de moed er wel in.Net als de organisatie. Het was dan wel geen topjaar, maar ze hebben er zelf plezier in gehad en gaan met frisse moed naar volgend jaar. "Het is onze insteek om hiermee door te gaan en om Schoonebeek een Koningsvliegerdag te blijven geven", besluit Loves.