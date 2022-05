Wat vind jij: Ik gebruik mijn vakantiegeld voor vakantie

Het vakantiegeld komt er weer aan, 15 miljard in totaal. Na corona gaat dit extraatje in de eerste plaats weer naar de vakantie, maar het zal ook meer dan ooit worden gebruikt om gaten in de portemonnee mee te dichten. Dat meldt het AD.

"Het vakantiegeld wordt weer uitgegeven. De coronarem is eraf", zegt ING-econoom Marten van Garderen, die al jaren de bestedingen van het jaarlijkse extraatje volgt. "Vorige jaren zagen we dat 40 procent het niet wilde of kon uitgeven, dat is nu nog maar een derde. Het vakantiegeld bestemmen voor de vakantie is weer terug op één: 60 procent van de mensen gebruikt het daarvoor. Ongeveer een kwart van de mensen spaart het geld."