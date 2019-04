Duizenden euro's schade na inbraak in voetbalkantines Hollandscheveld

In de nacht van zaterdag op zondag is in Hollandscheveld ingebroken in de kantines van v.v. Hollandscheveld en HODO. Bij beide clubs lijkt geen buit te zijn gemaakt maar loopt de materiële schade wel in de 'duizenden euro's'.

Om kwart voor vier ging het alarm bij de kantine van v.v. Hollandscheveld af. De inbraak bij HODO was eveneens rond de klok van vier uur in de ochtend."Er is grof geweld gebruikt om door een raam aan de achterkant van de kantine te komen," legt voorzitter Jan Blokzijl van v.v. Hollandscheveld uit. "Met een kei uit de straat hebben ze meerdere malen op het glas ingeslagen. Daarvóór hebben ze geprobeerd om met een koevoet de deur open te breken." ligt hij toe.Ook bij HODO zijn de daders met gereedschap binnen weten te komen. "Waarschijnlijk met een schroevendraaier of een koevoet. Er zijn braaksporen gevonden bij een verkoopluik," zegt tweede voorzitter Nico Uiterwijk Winkel van HODO.Toch lijken de daders volgens de eerste inventarisatie van de voorzitters geen buit te hebben gemaakt tijdens de inbraak en is er vooral materiële schade. Deze loopt volgens Blokzijl wel in de 'vele duizenden euro's.' "De pui van de achterdeur is stuk en ook de kassa en het bedieningssysteem zijn vernield. Daarnaast moet natuurlijk de achterruit vervangen worden," legt Blokzijl uit.De politie heeft inmiddels forensisch onderzoek verricht. "Wat ze kunnen zeggen is dat de daders een koevoet hebben gebruikt en handschoenen hebben gedragen. Dat zegt mij dat de daders goed over deze inbraak hebben nagedacht," aldus Blokzijl.